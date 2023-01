Voor het eerst sinds februari 2019 is zondag publiek welkom bij de Klassieker in De Kuip. Meer dan ooit tevoren lijken de Feyenoord-supporters uit te kijken naar de kraker tegen het dolende Ajax, al staat ook de Rotterdamse club onder hoogspanning. "Iedereen mag meeleven als een gek, als het maar niet leidt tot narigheid."

Peter Houtman deed even net of er publiek op de tribune zat. De stadionspeaker pakte zijn microfoon en las de opstellingen van Feyenoord en Ajax voor, alleen was er bijna niemand die hem hoorde in De Kuip. "Ik deed het voor die paar werknemers van de clubs die wel in het stadion mochten komen en voor de journalisten. Maar vergis je niet, dat bleek moelijker dan gedacht."

De 65-jarige oud-spits, die in de jaren zeventig en tachtig voor Feyenoord speelde, schiet in de lach. "Alles wat ik zei klonk anders. Het galmde enorm in die lege Kuip, ik moest echt even schakelen. Verschrikkelijk. Maar goed, we hebben ons erdoorheen geslagen."

Ook voor Dennis van Eersel, die voor Rijnmond op de radio live verslag doet van alle wedstrijden van Feyenoord, was het aanpoten. "Ik wil altijd gebruikmaken van de emotie om me heen, laat af en toe een stilte vallen om het stadion te laten horen. Maar ja, dat kon niet. Ik moest alles volpraten. Met een Klassieker is dat helemaal een gekke gewaarwording. Feyenoord is mijn club, ik wil meejuichen met de supporters. Maar in coronatijd juichte ik nagenoeg in mijn eentje en de vreugde ebde snel weg. Het voelde als verslag doen van een oefenwedstrijd. Die Klassiekers waren Klassieker-onwaardig."

Robin van Persie juicht na een van zijn twee treffers in de Klassieker, die Feyenoord met 6-2 won. Foto: Getty Images

'Ik ben niet van de complottheorieën'

Het contrast met de laatste Klassieker in de Eredivisie voor de coronapandemie is enorm. Feyenoord won in januari 2019 met 6-2. Van Eersel en toenmalig Rijnmond-collega Sinclair Bischop mochten een dag later aanschuiven bij De Wereld Draait Door om te vertellen over hun belevenissen en het vreugdevolle commentaar.

"Dat was een van de mooiste wedstrijden waar ik verslag van heb mogen doen", zegt Van Eersel. "Ik merk het deze week weer. Een hoop mensen beginnen tegen me over die 6-2 of ze sturen de fragmenten naar me door. De Klassieker leeft, zeker nu die weer in een een vol stadion gespeeld wordt."

Een maand na de 6-2 werd nog een Klassieker gespeeld in een volle Kuip. Ajax won op 27 februari 2019 met 0-3 in de halve finales van de KNVB-beker. Dat duel staat bijna vier jaar later nog altijd in de boeken als de laatste Feyenoord-Ajax met publiek. Steeds weer moest De Kuip leeg blijven of er werd helemaal niet gespeeld. Zo werd anderhalve week voor de geplande Klassieker in Rotterdam van 22 maart 2020 de Eredivisie stilgelegd vanwege de pandemie. Daarna volgden twee Klassiekers in een lege Kuip.

Het zat Feyenoord ook niet mee. Ter vergelijking, in de afgelopen vier jaar werd wel twee keer een Klassieker in een volle Johan Cruijff ArenA afgewerkt. "Ja, dat voelde wel wat oneerlijk", zegt Van Eersel. "Maar ik ben niet van de complottheorieën. Vorig seizoen was wel heel wrang toen vlak voor de Klassieker de maatregelen weer werden aangescherpt. En daarna was het vrij snel voorbij. Maar laten we vooral blij zijn dat de coronatijd definitief achter ons lijkt te liggen. Ik kijk misschien wel extra uit naar deze Klassieker."

Fotoserie: De laatste 15 Eredivisie-Klassiekers in De Kuip

'De nacht voor de wedstrijd kan ik niet slapen'

Bij Kees Lau is de voorpret niet minder groot, al kan hij door de spanning inmiddels bijna niet meer werken. "Maak je geen zorgen, dat heb ik altijd voor een Klassieker", vertelt de voorzitter van De Feijenoorder, de grootste supportersvereniging van de club. "De nacht voor de wedstrijd kan ik ook niet slapen, dat weet ik nu al. Maar zodra de bal rolt, gaat het wel weer."

Dat hij Feyenoord-Ajax de afgelopen jaren via de tv moest volgen noemt Lau, die sinds 1965 in De Kuip komt, "verschrikkelijk". "Het frustrerendste was dat we als supporters niks konden doen. Nu zijn we al weken bezig met het voorbereiden van supportersacties, dat doen we met een enorme groep mensen. En dat vind ik ook het mooie aan Feyenoord: met zijn allen schouder aan schouder de club steunen. Eindelijk kan dat weer. De Kuip gaat kolken zondag."

Het wordt een Klassieker onder hoogspanning, voor beide clubs. Voor het dolende Ajax omdat een nederlaag het ontslag van trainer Alfred Schreuder kan betekenen. En voor Feyenoord omdat de vrees bestaat dat het onrustig wordt met supporters, die hun vroegere aanvoerder Steven Berghuis in het Ajax-shirt zien terugkeren in De Kuip. Voor het eerst zijn voor alle vakken in het stadion netten opgehangen om te voorkomen dat er voorwerpen op het veld worden gegooid.

Lau: "Ik vertrouw erop dat het goed gaat. De oproep aan iedereen in De Kuip is: gebruik je verstand. Steun het team en doe geen rare dingen, want daarmee kun je deze enorm belangrijke pot verspelen."

In februari 1984 won Feyenoord in De Kuip met 2-1 van Ajax dankzij twee goals van Peter Houtman. Foto: ANP

'Iedereen mag meeleven als een gek'

Houtman heeft het allemaal al meegemaakt. Eerst als supporter ("Ik denk dat ik acht was toen ik mijn eerste Klassieker in De Kuip zag"), later als speler ("Ik heb best vaak gescoord tegen Ajax") en daarna als stadionspeaker. "Dit is de wedstrijd van het jaar. De supporters willen zó graag winnen, die kunnen in positieve zin heerlijk tekeergaan. Als speler lukte het tijdens een Klassieker soms amper om een aanwijzing te geven aan een medespeler 2 meter verderop. Zo'n lawaai kwam er van de tribunes. Dat was af en toe lastig, maar bovenal schitterend om mee te maken."

Nu hij speaker is, probeert Houtman in te spelen op die sfeer. "Ik ben er om de mensen van informatie te voorzien. Maar als ik voor een wedstrijd langs de lijn loop, krijg ik vaak de vraag of ik een liedje wil zingen. Dat doe ik niet altijd, maar voor een Klassieker wel. Dan zet ik een clublied in en zingt de hele Kuip mee. Daar houden de mensen van, ze willen opgewarmd worden."

Soms moet hij juist proberen de boel rustiger te krijgen. "Altijd de waarschuwing dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, dat staat in het draaiboek. En als er kwetsende spreekkoren zijn, zeg ik daar wat van. Laten we hopen dat dat zondag niet hoeft. Iedereen mag meeleven als een gek, als het maar niet leidt tot narigheid."

Vorig seizoen speelde Steven Berghuis al in een lege Kuip tegen Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Het mag er hard aan toegaan'

Hij heeft een hekel aan die haat en vijandigheid, vertelt Houtman. "Ik heb met jongens van Ajax in Oranje gespeeld. Als ik die weer tegenkom, is het ouwe-jongens-krentenbrood. In een wedstrijd onderling, en zeker in een Klassieker, mag het er hard aan toegaan in het veld. Maar daarna geef je elkaar een hand en is het klaar. Zo moet het zijn, ook als je verloren hebt. Al hoop ik uiteraard dat Feyenoord zondag wint, zeker nu we er zo goed voor staan."

Dat Feyenoord voor het eerst in jaren weer als koploper aan een Klassieker begint, maakt deze editie volgens Van Eersel anders. "Het momentum lijkt eindelijk weer eens bij Feyenoord te liggen. Daarom zou je jezelf voor je kop slaan als het gestaakt wordt omdat het op de tribune misgaat. Iedereen moet zijn kop er zondag bij houden, het kan een heel mooi seizoen worden."

Voor Lau maakt de stand op de ranglijst niet uit. "De Klassieker is voor mij een wedstrijd op zich. Als Feyenoord vijfde staat, zijn de passie en het vuur net zo groot als nu we koploper zijn. Niemand hoeft zich op te laden voor een Klassieker. Dat maakt dit ook tot de mooiste wedstrijd van Nederland. Althans, als De Kuip vol zit. Eindelijk is dat weer zo."