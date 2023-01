Haller kan zich na half jaar opmaken voor officieel Dortmund-debuut

Sébastien Haller is klaar voor zijn officiële debuut voor Borussia Dortmund. Dat liet coach Edin Terzic in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondag tegen FC Augsburg weten.

De 28-jarige spits onderging de afgelopen maanden twee operaties en chemotherapie. Twee weken geleden hervatte de spits de groepstraining bij de Duitse club. Een week later maakte Haller in een oefenduel met FC Basel binnen zeven minuten een hattrick (6-0).

"We zijn blij dat hij eindelijk weer deel uitmaakt van de groep", zei Dortmund-coach Terzic vrijdag tijdens het persmoment. "Hij heeft zich laten zien en hard gewerkt. We hopen dat hij de rest van het seizoen voor gevaar kan zorgen. We zullen zien of hij zondag vanaf het begin zal meedoen of invalt."