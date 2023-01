Van Nistelrooij treurt om vertrek Madueke: 'Maar er was geen weg terug'

Ruud van Nistelrooij baalt stevig van het aanstaande vertrek van Noni Madueke naar Chelsea. De trainer van PSV legde vrijdag uit dat de transfer van de aanvaller onvermijdelijk was, mede door de hoge transfersom.

Van Nistelrooij vertelde dat de Engelsman erg graag wilde terugkeren naar Londen. "Ook door zijn persoonlijke situatie, maar dat is aan hem om daarover te vertellen", zei de coach op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Vitesse, geciteerd door het Eindhovens Dagblad .

"Zijn vertrek is een mix van emoties", vervolgde Van Nistelrooij. "Wij verliezen een goede speler. Maar er was geen weg terug en er stond een stevige financiële compensatie tegenover. Ik kan me inleven in het belang van de club."