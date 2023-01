Voetballer Dani Alves in Barcelona gearresteerd op verdenking van aanranding

Voormalig FC Barcelona-verdediger Dani Alves is vrijdag gearresteerd op verdenking van aanranding. De 39-jarige Braziliaan wordt verdacht van het aanranden van een vrouw in december in een nachtclub in Barcelona.

Alves zou tijdens het dansen de vrouw hebben betast. De rechtsback is vrijdag in hechtenis genomen nadat hij naar het politiebureau was gekomen om een verklaring af te leggen.

Alves bevestigde eerder dat hij in de nachtclub aanwezig was, maar ontkent het voorval. "Het is niet waar. Ik hou van dansen, maar zonder daarbij in iemands aura te komen. Het spijt me zeer, maar ik ken deze vrouw helemaal niet."

Alves speelde in twee periodes voor Barcelona en maakte vorig jaar de overstap naar het Mexicaanse UNAM Pumas. Daarnaast kwam hij in Europa uit voor Sevilla, Juventus en Paris Saint-Germain.

De routinier was in november en december met de Braziliaanse ploeg actief op het WK in Qatar. Hij heeft in totaal 126 interlands gespeeld. Alleen Cafú (143) en Roberto Carlos (127) kwamen tot meer optredens namens Brazilië.

