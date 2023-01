Madueke met 35 miljoen euro nog net in top 10 duurste Eredivisie-transfers ooit

Noni Madueke komt met zijn transfer van PSV naar Chelsea nog net in de top tien duurste uitgaande Eredivisie-transfers ooit. De Engelse club, die de komst van de aanvaller vrijdag bevestigde, betaalt naar verluidt 35 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen.

Hirving Lozano (in 2019 voor 45 miljoen euro naar Napoli) is op de vijfde plek de duurste PSV-transfer ooit. Ook de overgang van Cody Gakpo naar Liverpool deze winter staat hoger op de lijst. Madueke is de hekkensluiter in de top tien. De twintigjarige Engelsman is net iets duurder dan Memphis Depay, die in 2015 voor 34 miljoen PSV voor Manchester United verruilde.