Madueke rondt miljoenentransfer van PSV naar Chelsea af en tekent voor 7,5 jaar

Noni Madueke maakt definitief de overstap van PSV naar Chelsea. Beide clubs hebben de transfer van de aanvaller vrijdag bevestigd. Hij tekent een contract voor maar liefst 7,5 jaar, met een optie op nog een seizoen.

Over het transferbedrag doen beide partijen geen mededelingen. In een eerder stadium meldden VI en het Eindhovens Dagblad dat Chelsea minimaal 35 miljoen euro betaalt voor Madueke. Door bonussen kan de transfersom oplopen.

Madueke kan zijn geluk niet op over zijn transfer naar Chelsea. "Ik ben erg blij om bij een van de beste clubs ter wereld te tekenen", zegt hij op de website van zijn nieuwe club. "Het is een droom voor mij en mijn familie om te kunnen terugkeren naar Engeland en in de Premier League te mogen spelen."