Guardiola hekelt stille Manchester City-supporters: 'Wil mijn fans terug'

"Maar ik wil de fans terug die ons steunen bij elke corner en bij elke actie. Zeker vanavond had ik dat gewild, omdat Tottenham een van de zwaarste opponenten is die ik ooit ben tegengekomen. In plaats daarvan werden we uitgejouwd omdat we aan het verliezen waren."

"In de tweede helft speelden we goed en kregen we veel kansen. Maar als er niets verandert, gaan we punten verliezen. We moeten ons beter voorbereiden. We lijken bij lange na niet op het team dat we waren."