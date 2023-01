Ngonge verruilt FC Groningen na wereldgoal en schorsingen voor Hellas Verona

Cyril Ngonge verlaat FC Groningen en zet zijn loopbaan voort bij Hellas Verona. De Belgische aanvaller was in Nederland veelbesproken, door disciplinaire schorsingen én een wereldgoal.

Omdat de minnen rond Ngonge de plussen dit seizoen flink domineerden, was de 22-jarige spits teruggeplaatst naar het tweede elftal van FC Groningen. Hij speelde op 6 november zijn laatste wedstrijd in de Eredivisie.

Het bleek een spaarzaam hoogtepunt in zijn Groningse periode. Ngonge kwam daarna voornamelijk negatief in het nieuws. De aanvaller werd meerdere keren geschorst wegens "onprofessioneel gedrag". Zelfs gesprekken met een psycholoog mochten niet baten.

Voordat Ngonge in 2021 in Groningen neerstreek, speelde hij bij RKC. De Belg kwam ook uit voor Club Brugge en Jong PSV. Het is niet bekend hoeveel geld er met zijn transfer naar Hellas Verona gemoeid is.