Manchester City rekent dankzij weergaloos kwartiertje af met Tottenham Hotspur

Manchester City heeft donderdag goede zaken gedaan in de Premier League. De ploeg van trainer Josep Guardiola won dankzij een ijzersterke fase in de tweede helft met 4-2 van Tottenham Hotspur.

De donderspeech van Guardiola in de kleedkamer moet er niet om gelogen hebben, want in de tweede helft leek City een metamorfose te hebben ondergaan. In nauwelijks een kwartier tijdsbestek werd de wedstrijd op z'n kop gezet.