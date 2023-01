Real in beker via 'remontada' langs Villarreal, Barcelona wint van derdedivisionist

Real Madrid heeft zich donderdagavond na een fraaie inhaalrace ontdaan van Villarreal in de Copa del Rey. Villarreal kwam in eigen huis met 2-0 voor, maar Real Madrid maakte liefst drie doelpunten in de tweede helft. FC Barcelona won op bezoek bij derdedivisionist AD Ceuta onder meer dankzij twee goals van Robert Lewandowski afgetekend: 0-5.

Villarreal - waar Arnaut Danjuma ontbrak wegens een aanstaande transfer - kwam goed uit de startblokken en maakte al in de vijfde minuut de openingsgoal. Middenvelder Étienne Capoue haalde vanuit een lastige hoek ineens uit en de bal verdween kiezelhard in de bovenhoek. Vlak voor rust tekende Samuel Chukwueze na een lange aanval voor de tweede treffer voor de thuisploeg.

Na de onderbreking stelde Real orde op zaken. Vijf minuten na rust profiteerde Vinícius van een fout in de opbouw van Villarreal, door met een geplaatst schot de aansluitingstreffer te maken. In de 69e minuut tekende verdediger Éder Militão voor de gelijkmaker door als eerste te reageren op een rebound.

Invaller Dani Ceballos, die dit seizoen niet op veel speeltijd kan rekenen bij 'De Koninklijke', tekende voor het slotakkoord en maakte de 'remontada' in de 87e minuut compleet. De Spaanse middenvelder kreeg de bal na een vlotlopende aanval over de rechterflank perfect voor zijn rechterbeen en haalde de trekker over: 2-3.

Dani Ceballos tekende kort voor het einde voor de winnende treffer tegen Villarreal. Foto: Getty Images

Barcelona zonder De Jong makkelijk langs derdedivisionist

Barcelona had het eerder op de dag een stuk makkelijker. De Catalanen traden aan zonder Frenkie de Jong, die ook niet op de bank zat. Landgenoot Memphis Depay is alleen nog op papier speler van de 'Blaugranas'. De 86-voudig Oranje-international stond donderdagavond al op het trainingsveld bij zijn nieuwe club Atlético Madrid.

Ten opzichte van de gewonnen supercupfinale van afgelopen weekend tegen Real Madrid koos trainer Xavi voor tien andere basisspelers. Alleen spits Lewandowski behield zijn plaats tegen Ceuta, een club uit Gibraltar.

In de eerste helft had Barcelona vooral veel balbezit, maar wisten de Catalanen weinig grote kansen af te dwingen. De ban werd pas in de 41e minuut gebroken door Raphinha. De Braziliaanse aanvaller krulde de bal fraai in de verre hoek: 0-1.

Na rust liet Barcelona veel beter spel zien en liep de ploeg van Xavi uit naar 0-5. Achtereenvolgens Lewandowski (intikker), Ansu Fati (fraaie dribbel en dito schot) en Franck Kessié (kopbal) wisten hun naam op het scorebord te zetten. Hierna zorgde Lewandowski voor het slotakkoord: de Pool dribbelde vanaf de linkerkant naar binnen en plaatste de bal kalm in de hoek.

Naast Barcelona en Real Madrid zijn onder meer Atlético Madrid, Valencia en Real Sociedad nog actief in het Spaanse bekertoernooi. Het is nog niet bekend welke clubs tegen elkaar uitkomen in de kwartfinales.

