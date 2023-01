Barcelona zonder De Jong en Depay makkelijk langs derdedivisionist in bekerduel

FC Barcelona heeft zich donderdagavond met gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Copa del Rey. Op bezoek bij derdedivisionist AD Ceuta werd dankzij onder meer twee doelpunten van Robert Lewandowski afgetekend gewonnen: 0-5.

Frenkie de Jong ontbrak bij de Catalanen in de wedstrijdselectie. Memphis Depay is alleen nog op papier speler van de 'Blaugranas'. De 86-voudig Oranje-international stond donderdagavond al op het trainingsveld bij zijn nieuwe club Atlético Madrid.

In de eerste helft had Barcelona vooral veel balbezit, maar wisten de Catalanen weinig grote kansen af te dwingen. De ban werd pas in de 41e minuut gebroken door Raphinha. De Braziliaanse aanvaller krulde de bal fraai in de verre hoek: 0-1.