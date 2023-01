Saoedisch debuut Ronaldo tegen Messi en PSG mondt uit in spektakelstuk

Cristiano Ronaldo heeft donderdag zijn debuut voor Al Nassr gemaakt. De Portugese vedette speelde met zijn ploeggenoten een oefenwedstrijd tegen het Paris Saint-Germain van Lionel Messi. Het werd een krachtmeting om de vingers bij af te likken: 4-5.

De komst van Ronaldo naar Saoedi-Arabië is doordrenkt in commerciële belangen en promotiedoeleinden. Zijn debuut paste feilloos in dat beeld. Als tegenstander was het sterrenensemble van Paris Saint-Germain opgetrommeld. Wereldwijde aandacht verzekerd.

De Parijse ploeg van Christophe Galtier wilde wel meewerken aan de pr-stunt en trad op volle oorlogssterkte aan in het Koning Fahdstadion in hoofdstad Riyad. Naast Messi stonden ook wereldsterren Kylian Mbappé en Neymar aan de aftrap.

Ronaldo speelde in een samengestelde ploeg van spelers van Al Nassr en van Al Hilal, een andere topclub in Saoedi-Arabië. Toch kwam deze formatie bepaald niet als los zand voor de dag. PSG werd serieus partij geboden en de toeschouwers kregen een schitterende wedstrijd te zien.

Lionel Messi scoorde al in de derde minuut. Foto: AFP

Messi scoort al na enkele minuten

Al in de derde minuut brak niemand minder dan Messi de ban. De Argentijnse wereldkampioen werd door een nonchalant lobje van Neymar de diepte in gestuurd en werkte de bal over de achterlijn: 0-1.

Dat kon Ronaldo niet op zich laten zitten. Een half uur later werd de 37-jarige Portugees door doelman Keylor Navas onbeholpen tegen het hoofd gestompt. De scheidsrechter wees naar de stip en Ronaldo ging zelf achter de bal staan om de gelijkmaker binnen te schieten.

Het bleek de opmaat tot een spectaculaire slotfase van de eerste helft. Enkele minuten later moest PSG met tien man verder, omdat Juan Bernat de benen van Salem Al Dawsari torpedeerde. De Spanjaard kreeg een directe rode kaart.

Met een man minder wist PSG alsnog op voorsprong te komen: Marquinhos tikte van dichtbij een indraaiende voorzet van Mbappé binnen. De Parijzenaars dachten twee minuten later zelfs de 1-3 te kunnen maken, maar Neymar miste vanaf de strafschopstip.

Ronaldo maakte twee goals, waaronder eentje uit de rebound. Foto: Getty Images

Ronaldo eist opnieuw de aandacht op

Ronaldo keek het van een afstandje aan en eiste diep in blessuretijd van de eerste helft opnieuw de aandacht op. De Portugees zag een fraaie kopbal op de paal belanden en kon zelf de rebound tegen de touwen werken: 2-2.

Na rust ging het doelpuntenfestijn verder. Sergio Ramos werkte een voorzet van Mbappé binnen (2-3) en Hyun-Soo Jang bracht de Saoedi's op gelijke hoogte (3-3). Mbappé zette vervolgens na twee assists zijn eigen naam op het scoreformulier door een penalty te benutten.

Daarna werd Ronaldo naar de kant gehaald, terwijl ook Galtier al zijn sterren wisselde. In de slotfase vergrootte Hugo Ekitiké de voorsprong voor PSG en zette Talisca namens de thuisploeg de 4-5-eindstand op het bord.

Over drie dagen mag Ronaldo opnieuw aan de bak. Al Nassr speelt zondag een competitiewedstrijd tegen Al Ettifaq. Tot dusver was 'CR7' niet speelgerechtigd vanwege een maximaal toegestaan aantal buitenlanders in de selectie. Dat probleem is inmiddels verholpen.

