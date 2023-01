PSV bereikt overeenstemming met Chelsea over miljoenentransfer Madueke

PSV en Chelsea hebben donderdag een akkoord bereikt over de transfer van Noni Madueke, melden VI , het AD en De Telegraaf donderdag. Naar verluidt is met de overgang van de Engelse aanvaller een bedrag van minimaal 35 miljoen euro gemoeid.

Bovendien is Chelsea bezig aan een dramatische reeks in de Premier League. 'The Blues' wonnen slechts twee van hun laatste acht competitieduels en staan tiende.

PSV is daarom al enige tijd op zoek naar aanvallende versterking. Aanvankelijk was Viktor Tsygankov in beeld, maar de Oekraïner maakte de overstap naar het Spaanse Girona. Woensdag zouden de Brabanders hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om Arnaut Danjuma over te nemen van Villarreal.