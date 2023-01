Hateboer scoort bij spectaculaire zege Atalanta in achtste finales Coppa Italia

Hans Hateboer heeft Atalanta donderdag aan een zege geholpen in de achtste finales van de Coppa Italia. De Nederlander maakte het derde doelpunt voor zijn ploeg in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Spezia.

Hateboer zorgde na een klein half uur voor de 3-1 van Atalanta. De dertienvoudig Oranje-international, die aanvoerder was bij de ploeg uit Bergamo, rondde van dichtbij af na een mooie combinatie door het midden.

Eerder in de wedstrijd had Ademola Lookman Atalanta in een tijdsbestek van twee minuten op 2-0 gebracht. De Nigeriaan opende in de tiende minuut van dichtbij de score na een corner en was kort daarna opnieuw trefzeker na een combinatie met Duván Zapata.

Weer twee minuten later bracht Albin Ekdal de spanning terug namens Spezia. Nadat Hateboer de 3-1 had gemaakt, kwamen de bezoekers nog voor rust opnieuw terug via Daniele Verde. In de tweede helft breidde Rasmus Højlund de marge met een fraai schot via de lat uit. In blessuretijd bepaalde Ethan Ampadu de eindstand met een eigen goal op 5-2.

Hateboer speelde ruim een uur mee bij Atalanta. Teun Koopmeiners maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg en Marten de Roon viel na rust in.

In de kwartfinales neemt Atalanta het eind januari op tegen Internazionale, dat vorige week na verlenging van Parma (2-1) won. Later op de dag staan met Lazio-Bologna (aftrap 18.00 uur) en Juventus-Monza (aftrap 21.00 uur) de laatste twee achtste finales in de Coppa Italia op het programma.

