Verdediger Anton Walkes (25) van MLS-club Charlotte FC overleden bij ongeluk

Verdediger Anton Walkes van Charlotte FC is overleden bij een ongeluk in Florida, meldt de MLS-club donderdag. De Engelsman is 25 jaar oud geworden.

"Iedereen bij de club is kapot van de tragische dood van Walkes. Hij was een geweldige zoon, vader, partner en ploeggenoot, die met zijn vreugdevolle levenswijze iedereen wist te raken", zegt Charlotte FC-eigenaar David Tepper op de website van de club.

Charlotte FC meldt dat Walkes om het leven kwam bij een ongeluk in het zuiden van Florida. Volgens Amerikaanse media gaat het om een bootongeluk in Miami.

Walkes doorliep de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur en speelde een wedstrijd in de hoofdmacht. In september 2016 mocht hij tien minuten voor tijd invallen in de League Cup-wedstrijd tegen FC Gillingham, die mede door een benutte penalty van Vincent Janssen met 5-0 gewonnen werd.

Anton Walkes in 2016 in actie namens Tottenham onder 21. Foto: Getty Images

Walkes speelde onder Frank de Boer

Omdat een doorbraak bij Tottenham uitbleef, vertrok Walkes naar Portsmouth en was actief in de League Two. Hij speelde daarna onder Frank de Boer bij Atlanta United en vorig jaar was hij basisspeler bij Charlotte, dat net naast een plek in de play-offs greep.

Technisch directeur Zoran Krneta schrijft dat iedereen bij Charlotte FC in rouw is. "Onze harten zijn gebroken. Anton belichaamde wat het betekent om deel uit te maken van Charlotte Football Club."

Ook Portsmouth heeft gereageerd op het overlijden van Walkes, "We zijn allemaal diepbedroefd bij Portsmouth", schrijft de club op sociale media. "Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Walkes.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen