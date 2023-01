Clubloze Nunnely tekent bij Heerenveen en keert terug in Eredivisie

Sc Heerenveen heeft Ché Nunnely donderdag voor de rest van het seizoen vastgelegd. De buitenspeler, die clubloos was sinds zijn vertrek afgelopen zomer bij Willem II, trainde al enkele weken mee bij de Friese club.

"Het is bekend dat wij graag een echte buitenspeler wilden toevoegen aan onze selectie. Ché voldoet aan dit profiel. Hij is snel, heeft diepte en kan zowel rechts als links voorin uit de voeten", zegt technisch manager Ferry de Haan op de website van Heerenveen. In het contract van Nunnely is een optie voor nog twee jaar opgenomen.

Nunnely is de tweede winterse aanwinst voor Heerenveen, dat eerder de eveneens clubloze Pelle van Amersfoort terughaalde. De 23-jarige Nunnely gebruikte zijn clubloze maanden om te herstellen van een blessure. "Hij is nu weer nagenoeg fit", vertelt De Haan.

Nunnely doorliep de jeugdopleiding van Ajax en stond te boek als groot talent. Hij kwam niet verder dan Jong Ajax en stapte in 2019 over naar Willem. In Tilburg kende Nunnely goede periodes. Hij haalde Europees voetbal met de club, maar door de degradatie afgelopen seizoen eindigde zijn verblijf bij Willem II in mineur.

Doordat hij al langer naar tevredenheid meetrainde bij Heerenveen, kan Nunnely waarschijnlijk snel zijn debuut maken voor de ploeg van trainer Kees van Wonderen en daarmee terugkeren in de Eredivisie. De eerstvolgende wedstrijd van Heerenveen, dat achtste staat in de Eredivisie, is de 'Derby van het Noorden' zondag om 12.15 uur tegen FC Groningen.

Eredivisie-speelronde 17 Vrijdag 20.00 uur: Excelsior-Volendam

Zaterdag 18.45 uur: NEC-FC Emmen

Zaterdag 20.00 uur: PSV-Vitesse

Zaterdag 20.00 uur: Cambuur-Sparta

Zaterdag 21.00 uur: RKC-Go Ahead

Zondag 12.15 uur: Heerenveen-FC Groningen

Zondag 14.30 uur: Feyenoord-Ajax

Zondag 14.30 uur: Twente-FC Utrecht

Zondag 16.45 uur: AZ-Fortuna

