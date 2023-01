Flekken was boos om mislopen WK: 'Geen duidelijk verhaal van Frans Hoek'

Mark Flekken heeft donderdag voor het eerst gereageerd op het feit dat hij niet bij de Oranjeselectie voor het WK in Qatar zat. De doelman van SC Freiburg was vooral boos om het mislopen van de eindronde en vindt dat hij geen duidelijke uitleg had gekregen van keeperstrainer Frans Hoek.

"Ik was niet zozeer teleurgesteld, maar boos", zegt Flekken tegen het Duitse voetbalmagazine Kicker aan de vooravond van de hervatting van de Bundesliga. "Ik had me het einde van 2022 iets anders voorgesteld, maar ik geloof dat alles met een bepaalde reden gebeurt."

Bondscoach Louis van Gaal nam Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer mee naar Qatar. Flekken werd net als Jasper Cillessen gepasseerd.

De 29-jarige Flekken zette de knop na minder dan een week om. "Na de eerste vier of vijf dagen heb ik het voor mezelf afgesloten, omdat ik het toch niet kon veranderen. Uiteindelijk was de beslissing aan de bondscoach en hij zal er zijn redenen voor hebben gehad."

De viervoudig Oranje-international kreeg van Hoek te horen dat hij geen deel uitmaakte van de WK-selectie. Over het telefoongesprek met de keeperstrainer wil hij niet uitweiden. "Het enige wat ik daarover wil zeggen, is dat het geen duidelijk verhaal was."

Mark Flekken begint zaterdag met SC Freiburg aan de tweede seizoenshelft in de Bundesliga. Foto: Getty Images

'Als ik weer interlands kan spelen, kijk ik daar erg naar uit'

Flekken heeft Oranje zeker niet uit zijn hoofd gezet. De wisseling van de wacht biedt bovendien perspectief voor de doelman, omdat hij al eerder op de radar stond bij de nieuwe bondscoach Ronald Koeman en de nieuwe keeperstrainer Patrick Lodewijks.

"Dat was in 2019 toen ik tien duels speelde voor Alexander Schwolow. Maar toen werd ik niet opgeroepen, omdat ik als nummer twee niet vaak genoeg speelde. Dat kon ik begrijpen."

In maart wordt duidelijk of Flekken weer deel uitmaakt van de Oranjeselectie. Dan begint de ploeg van Koeman aan de EK-kwalificatiecampagne met wedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart).

"Als het zo loopt dat ik weer interlands kan spelen, dan kijk ik daar erg naar uit. En voor de Nations League-finale zou ik graag mijn vakantie inkorten", zegt Flekken. Zaterdag begint hij bij Freiburg aan de tweede seizoenshelft in de Bundesliga met een uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

Eerder

Aanbevolen artikelen