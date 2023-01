Ajax onder hoogspanning naar De Kuip: slechtste reeks sinds eeuwwisseling dreigt

Ajax reist zondag in een belabberde vorm naar De Kuip voor de Klassieker tegen Feyenoord. De recordkampioen is al vijf Eredivisie-wedstrijden op rij zonder overwinning en moet vrezen voor de slechtste reeks sinds de eeuwwisseling.

Spelers als Kenneth Taylor, Jurriën Timber en Brian Brobbey maakten nog nooit mee dat Ajax zes opeenvolgende Eredivisie-duels niet won. Dat gebeurde namelijk voor het laatst in seizoen 1998/1999. In die reeks werd Marten Olsen ontslagen en vervangen door Jan Wouters.

De laatste keer dat Ajax vijf wedstrijden op rij niet won, kwam deze eeuw één keer eerder voor. Dat was in september en november 2011 onder Frank de Boer (vier remises en één nederlaag). Dat jaar kroonde Ajax zich dankzij een fraaie inhaalrace alsnog tot landskampioen.

Fotoserie: De laatste 15 Eredivisie-Klassiekers in De Kuip

Vooral de laatste jaren is Ajax zeer dominant. De club won de laatste zes edities; de langste zegereeks voor een club in de Klassieker. De reeks van zes opeenvolgende nederlagen is de langste verliesreeks ooit van Feyenoord tegen een specifieke tegenstander in het betaald voetbal.