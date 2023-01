Ten Hag geeft Weghorst compliment: 'Maar hij moet zich nog wel aanpassen'

Manager Erik ten Hag is tevreden met het debuut van Wout Weghorst voor Manchester United woensdag tegen Crystal Palace. De spits werd na bijna zeventig minuten gewisseld en zag vanaf de kant hoe zijn ploeg vlak voor tijd de 1-1 om de oren kreeg.

Weghorst werd vorige week op huurbasis overgenomen van Burnley, dat hem het afgelopen half jaar had gestald bij Besiktas. Zaterdag zat de Oranje-international nog in het publiek bij de 2-1-zege op Manchester City.

Ten Hag vond dat zijn ploeg de wedstrijd lange tijd onder controle had. "Ik wil niet zeggen dat het een geweldig optreden van ons was, maar wel gewoon prima. We hadden de controle. We hadden alleen de tweede goal moeten maken. Dan was de wedstrijd gespeeld."