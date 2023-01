Ten Hag en debutant Weghorst zien Manchester United zege uit handen geven

Delen via E-mail

Erik ten Hag heeft woensdag met Manchester United pijnlijk puntenverlies in de Premier League geleden. Op bezoek bij Crystal Palace werd het 1-1. Wout Weghorst debuteerde met een basisplaats en was al gewisseld toen United de gelijkmaker om de oren kreeg.

Weghorst had vlak voor rust een rol bij de 0-1 van Manchester United. De dertigjarige spits trok een gat, waardoor Christian Eriksen de bal panklaar kon leggen voor Bruno Fernandes. De Portugees aarzelde niet en joeg de bal in de hoek.

Verder kon Weghorst zijn stempel niet echt op de wedstrijd drukken. Hij kreeg in de eerste helft een kopkans, maar zag zijn inzet rakelings over de lat zeilen. In de 69e minuut werd de negentienvoudig Oranje-international naar de kant gehaald.