Inter wint afgetekend van stadgenoot AC Milan en verovert Italiaanse supercup

Internazionale heeft woensdag ten koste van stadgenoot AC Milan beslag gelegd op de Italiaanse supercup. De bekerwinnaar van 2022 was in Saoedi-Arabië veel te sterk voor de regerend landskampioen: 0-3.

Inter zat halverwege de eerste helft op rozen in het Koning Fahdstadion in Riyad. Federido Dimarco was na negen minuten het eindstation van een prachtige aanval. Even later maakte Edin Dzeko de 0-2 door zijn tegenstander uit te kappen en de bal in de lange hoek te plaatsen.