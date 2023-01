Rai Vloet in maart voor de rechter wegens fataal auto-ongeluk in 2021

Rai Vloet moet op 20 maart voor de rechter verschijnen voor de dodelijke aanrijding in november 2021 waarbij een vierjarig kind om het leven kwam. Zijn advocaat zegt tegen RTV Oost ervan uit te gaan dat de ex-middenvelder van Heracles Almelo de zaak in rechtbank Schiphol zal bijwonen.

Het ongeluk vond plaats op de A4 bij Hoofddorp. Vloet, tegenwoordig actief in Rusland, reed met hoge snelheid achterop een auto met daarin twee ouders en twee kinderen. Een vierjarige jongen bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Vloet zei aanvankelijk dat hij zich aan de snelheid had gehouden. Ook beweerde hij dat hij niet onder invloed verkeerde. Later bleek dat de 27-jarige middenvelder had gelogen. Hij was met drank op achter het stuur gestapt en had ruim 200 kilometer per uur gereden.