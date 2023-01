Weghorst krijgt bij Manchester United direct een basisplaats van Ten Hag

Wout Weghorst staat woensdagavond in de basisopstelling van Manchester United in het Premier League-duel op bezoek bij Crystal Palace. De spits is voor het eerst opgenomen in wedstrijdselectie van trainer Erik ten Hag en maakt dus meteen zijn debuut.

Weghorst werd vorige week op huurbasis overgenomen van Burnley, dat hem de eerste helft van het seizoen uitleende aan Besiktas. Zaterdag zat de dertigjarige Oranjespits nog op de tribune bij de 2-1-zege op stadgenoot Manchester City. Woensdag in Londen staat hij aan de aftrap.

Het is een nieuw hoofdstuk in het sprookjesboek dat Weghorst aan het schrijven is. De aanvaller begon zijn profloopbaan bij FC Emmen en werkte zich via verscheidene tussenstations naar de absolute top. Op het WK was hij als invaller twee keer trefzeker tegen Argentinië, waarna Oranje via strafschoppen alsnog verloor.

Weghorst ging vervolgens bij Besiktas vrolijk verder met scoren, wat Ten Hag ertoe verleidde de medetukker naar United te halen. De spits wordt de rest van het seizoen gehuurd van Burnley.

Ten Hag is zich ondertussen aan het transformeren tot onderkoning van Manchester. De voormalig Ajax-trainer is bezig aan een enorme opmars: de winst op City was al de zesde competitiezege op rij. Manchester United staat momenteel vierde in de Premier League, op negen punten van koploper Arsenal.

Crystal Palace-Manchester United wordt om 21.00 uur afgetrapt. Weghorst is de enige Nederlander op het veld. Tyrell Malacia zit op de bank bij United. Bij Crystal Palace heeft Jaïro Riedewald een reserverol.

