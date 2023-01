Blind kraakt Ajax, Huntelaar én Schreuder: 'Ik weet zeker dat het persoonlijk was'

Daley Blind heeft woensdag in het AD flink uitgehaald naar Ajax. De verdediger is niet te spreken over de manier waarop hij door zijn vorige werkgever is behandeld en wijst daarbij vooral naar technisch manager Klaas-Jan Huntelaar en trainer Alfred Schreuder.

Huntelaar gaf zaterdag in Het Parool zijn lezing over het vertrek van Blind naar Bayern München. Het zou voor de verdediger "een klap in het gezicht" zijn geweest toen hij door eigen fans werd uitgefloten. Zijn reserverol de laatste weken voor het WK was vervolgens de druppel.

"Hij moet niet voor mij praten", reageert Blind fel in het AD. "Dat was helemaal niet de druppel. De druppel was: van eerste keus op een positie degraderen naar vierde keus. En dat de trainer me totaal negeerde na een aanvaring in de rust tegen RKC."

Daarmee doelt Blind op een ruzie met Schreuder eind oktober. "Wat daar gebeurde, heeft veel veroorzaakt. We speelden niet goed. Schreuder begon in de rust over dat ons druk zetten niet goed ging. Dat moest anders. 'What do you think?', vroeg hij aan een paar aanvallers."

"Ik ben toen opgestaan en heb in die kleedkamer hardop gezegd: trainer, wees duidelijk en bepaal nou zélf hoe we het gaan uitvoeren!", vertelt Blind. "Er was emotie en zijn reactie was al even fel: 'You shut up! Shut your mouth and sit down!'"

Daley Blind is ervan overtuigd dat Alfred Schreuder hem om persoonlijke redenen op de bank zette. Foto: Getty Images

'Huntelaar zet mij op tegen de supporters'

Blind vond zichzelf na de aanvaring met Schreuder steeds vaker terug op de reservebank. "Laat ik duidelijk zijn, ik twijfel er niet aan dat het persoonlijk werd na RKC", zegt de verdediger over de verhouding tussen hem en de Ajax-trainer. "Ik ben ervan overtuigd."

Eind december was het huwelijk tussen Blind en Ajax definitief voorbij. De Amsterdamse club maakte bekend dat het contract van de linksback was ontbonden. Begin dit jaar volgde de verrassende overstap naar Bayern én het interview van Huntelaar in Het Parool.

"Hij zette mij op tegen de supporters", zegt Blind daarover. "Ik heb hem dat ook meteen geappt. Zoals ik het ook typisch vind dat Ajax als eerste naar buiten treedt, terwijl er een wederzijdse boeteclausule is opgenomen in de ontbindingsovereenkomst: ik zou niks over Ajax zeggen, zij niks over mij."

