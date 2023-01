NAC verrast en haalt Duitse trainer Hyballa terug naar Nederland

Peter Hyballa is de nieuwe trainer van NAC Breda. De 47-jarige Duitser is de opvolger van de ontslagen Robert Molenaar, die vanwege de teleurstellende resultaten werd ontslagen. Hyballa was in 2020 al coach van NAC, maar vertrok toen al na zeven wedstrijden.

Assistenten Ton Lokhoff en Rogier Molhoek zullen vrijdag bij de wedstrijd tegen TOP Oss nog eindverantwoordelijke zijn. Hyballa zal vanaf zaterdag de scepter zwaaien bij de huidige nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie.

"We zijn blij met het aantrekken van Peter" zegt technisch RvC-lid Pierre van Hooijdonk op de site van NAC. "Hij is op dit moment de juiste man op de juiste plaats voor ons. Wij zien bij Hyballa een manier van werken die volgens ons past bij de clubcultuur en bij onze jonge spelersgroep."

