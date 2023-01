Cristiano Ronaldo speelt donderdag zijn eerste wedstrijd sinds zijn overstap naar Saoedi-Arabië, uitgerekend tegen het Paris Saint-Germain van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Het topaffiche past perfect bij de rol van Ronaldo als het nieuwe uithangbord van het rijke koninkrijk.

Eelco Schattorie woont al twintig jaar in het Midden-Oosten, waar hij als trainer heeft gewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Oman en Bahrein. Zijn Europese vrienden toonden zelden interesse om een wedstrijd te bezoeken in een van die landen. Tot deze week.

"Ik krijg opeens allemaal vragen over kaartjes voor het duel tussen Ronaldo en Messi", zegt de 51-jarige Schattorie telefonisch vanuit het Saoedische Dammam, waar hij momenteel als hoofd jeugdopleiding werkt voor Al Ettifaq. "Het verbaast me dat mijn vrienden naar Saoedi-Arabië zouden willen reizen, maar dat is de kracht van voetbal. Deze wedstrijd is niet alleen hier, maar over de hele wereld groot nieuws."

Ronaldo tekende eind december al bij Al Nassr, maar hij had nog een schorsing van twee duels staan omdat hij in april als speler van Manchester United een telefoon uit de handen van een supporter sloeg. Het is daarom deels toeval dat de 37-jarige Portugees pas donderdag zijn (officieuze) Saoedische debuut maakt, in een oefenwedstrijd tussen PSG en een gecombineerd elftal van spelers van Al Nassr en de grote rivaal Al Hilal.

Dat toeval levert wel een ideaal scenario op voor de Saoediërs. Het 37e duel tussen supersterren Ronaldo en Messi - en misschien wel het laatste - staat namelijk garant voor wereldwijde aandacht. Volgens verschillende media zouden 1,5 tot 2 miljoen mensen belangstelling hebben getoond voor een kaartje (het Koning Fahdstadion in hoofdstad Riyad heeft plaats voor zo'n 68.000 fans).

Om de interesse nog wat groter te maken, organiseerde de entertainmenttak van de Saoedische overheid een veiling voor een viparrangement. Mushref Al Ghamdi, directeur bij een vastgoedbedrijf, bood bijna 2,5 miljoen euro en mag daardoor bij de prijsuitreiking zijn, de kleedkamers bezoeken en Ronaldo en Messi ontmoeten. "De komst van Ronaldo is natuurlijk vooral een pr-stunt", zegt Schattorie. "Hij is de magneet die voor aandacht voor het Saoedische voetbal moet zorgen."

0:45 Afspelen knop Ronaldo warm onthaald door Saoedische fans

Ronaldo maakt pijnlijke fout bij presentatie

Ronaldo zit op 3 januari in driedelig pak voor een groot bord met daarop tientallen keren de slogan: 'Saudi, Welcome to Arabia'. "Dit is niet het einde van mijn carrière, nu ik hier in Zuid-Afrika ben", zegt de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar in een propvolle zaal van het Mrsool Park, zijn nieuwe thuisstadion.

Ronaldo lijkt zijn foutje niet door te hebben. De presentatie van de topaanwinst van Al Nassr wordt er zeker niet minder feestelijk van. Volgens Sky Sports wilde geen enkele Europese club de aanvaller hebben na zijn vechtscheiding met Manchester United, maar dat is niet het verhaal dat Ronaldo na een wervelende lichtshow vertelt.

"Ik heb heel veel aanbiedingen gekregen, ook uit Europa", zegt hij. "Maar mijn werk in Europa zit erop. Ik heb daar alles gewonnen. Ik ben blij dat Al Nassr me de kans geeft om iets nieuws te ontdekken. Ik wil helpen om het voetbal, maar ook om andere onderdelen van dit prachtige land te ontwikkelen."

Nog geen twee maanden eerder - in het beruchte interview met Piers Morgan dat het einde van zijn United-tijd inleidde - sloeg Ronaldo een heel andere toon aan. "Ik heb het gevoel dat je niet voor het geld naar Saoedi-Arabië wil. Je wil in de top blijven voetballen", zei Morgan toen. "Precies", antwoordde Ronaldo.

Al Nassr wist de vedette toch te overtuigen. Ronaldo gaat naar verluidt zo'n 200 miljoen euro per jaar verdienen in Riyad, waarmee hij veruit de bestbetaalde voetballer ooit is. "De mensen die ik hier spreek, zijn realistisch genoeg om in te zien dat dit een vreemde stap is", zegt Schattorie. "Ik heb vaak dezelfde vraag gehoord: waarom zou Ronaldo naar Saoedi-Arabië komen? Zij weten ook dat een absolute wereldtopper niet naar hun competitie komt omdat hij hier heel graag wil voetballen."

Ronaldo en sportwashing Volgens mensenrechtenorganisaties is het aantrekken van Cristiano Ronaldo een nieuw voorbeeld van 'sportwashing' door Saoedi-Arabië. Dat is een term die gebruikt wordt als een land door het organiseren van grote sportevenementen de aandacht probeert af te leiden van misstanden zoals het schenden van de mensenrechten. "In plaats van Saoedi-Arabië kritiekloos de hemel in te prijzen, zou Ronaldo zijn enorme platform moeten gebruiken om aandacht te vragen voor de issues met mensenrechten in het land", schreef Amnesty International in een verklaring.

'Ronaldo gaat een cultuurshock krijgen'

Schattorie kreeg deze week de vraag of een aantal jongens van het onder 20-team van Al Ettifaq konden meetrainen met het eerste elftal, omdat drie verdedigers geblesseerd waren. "Ik dacht: ze zullen toch niet bang zijn om tegen Ronaldo te spelen?", zegt de Nederlandse trainer met een knipoog.

Na het oefenduel met PSG zal Ronaldo aanstaande zondag in een thuisduel met Al Ettifaq zijn officiële debuut voor Al Nassr maken. Volgens Schattorie kan de superster niet rustig afbouwen in de Saudi Premier League, al is het niveau vanzelfsprekend niet vergelijkbaar met de Europese topcompetities.

"In Europa denken ze al gauw dat het hier een Mickey Mouse-competitie is. Dat is niet zo, het is geen speeltuinvoetbal", zegt Schattorie, die in Saoedi-Arabië heeft gewerkt als hoofdtrainer van Al Ettifaq en Al Khaleej. "Het is altijd lastig vergelijken, maar ik denk dat een topclub als Al Nassr mee zou kunnen doen in de middenmoot van de Eredivisie."

Bij de huidige koploper staan naast Ronaldo ook ervaren profs als keeper David Ospina (ex-Arsenal en -Napoli) en spelmaker Talisca (ex-Benfica) onder contract. "Maar ik verwacht dat het voor Ronaldo wel een cultuurshock wordt", zegt Schattorie. "Wat betreft professionaliteit is het hier wat losser dan hij gewend is. En hij zal ook in kleine, landelijke plaatsen als Hafar Al Batin moeten gaan voetballen. Daar vind je geen vijfsterrenhotels, dus ik ben benieuwd hoe hij dat gaat ervaren."