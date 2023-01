Memphis ontbreekt op training FC Barcelona en lijkt transfer te forceren

Memphis Depay is woensdag in aanloop naar het bekerduel met Ceuta niet op de training van FC Barcelona verschenen, melden verschillende Spaanse media. De Oranje-international zou een transfer naar het geïnteresseerde Atlético Madrid forceren.

Volgens Mundo Deportivo, Sport en AS weet Barcelona niet waarom Memphis afwezig was op de training. De aanvaller zou niet met een blessure kampen.

Memphis zou woensdag met trainer Xavi in gesprek gaan over zijn toekomst bij Barcelona. De Catalaanse club is naar verluidt erg ontstemd over de absentie van de 28-jarige spits en zal hem naar verwachting een geldboete opleggen.

Atlético Madrid zou Memphis graag willen overnemen van Barcelona. De aanvaller, die in Camp Nou over een aflopend contract beschikt, zou zelf ook oren hebben naar de overstap.

Xavi liet eerder op de dag weten dat hij in gesprek zou gaan met Memphis over zijn toekomst. "Ik wil graag weten of hij wil vertrekken of niet. Het is geen gemakkelijke situatie voor hem, omdat hij minder speelt. Maar ik weet nog niet of hij weg wil."