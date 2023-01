Memphis ontbreekt in selectie FC Barcelona en lijkt op weg naar Atlético

Memphis Depay is woensdag niet op de training van FC Barcelona verschenen en ontbreekt in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Ceuta. De spits is volgens onder meer Marca en transferexpert Fabrizio Romano hard op weg naar Atlético Madrid, dat een akkoord zou hebben bereikt met Barcelona.

Memphis had vorige week naar verluidt al een persoonlijk akkoord bereikt met Atlético. De Madrileense club zou nu een deal hebben gesloten met Barcelona over een transfersom van ongeveer 3 miljoen euro.

De Oranje-international zou woensdag met trainer Xavi in gesprek gaan over zijn toekomst bij Barcelona, maar ontbrak op de training. Hij zit ook niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met Ceuta donderdag in de Copa del Rey.

De 28-jarige Memphis beschikt in Camp Nou over een aflopend contract. Hij komt nauwelijks aan spelen toe bij de koploper van La Liga. De Nederlander moet Robert Lewandowski voor zich dulden, terwijl ook andere aanvallers als Ferran Torres en Ansu Fati meer minuten maken op de spitspositie.

Mundo Deportivo, Sport en AS meldden eerder op de dag dat Barcelona niet wist waarom Memphis afwezig was op de training. Waarschijnlijk ronden Atlético en Barcelona momenteel de laatste details af, waarna Memphis binnenkort kan worden gepresenteerd in Madrid.

Xavi woensdag op de persconferentie: "Het is geen gemakkelijke situatie voor Memphis." Foto: Getty Images

Barcelona presteert sterk dit seizoen

Xavi liet eerder op de dag weten dat hij in gesprek zou gaan met Memphis over zijn toekomst. "Ik wil graag weten of hij wil vertrekken of niet. Het is geen gemakkelijke situatie voor hem, omdat hij minder speelt. Maar ik weet nog niet of hij weg wil."

Barcelona won zondag zonder Memphis de Spaanse supercup. In de finale werd Real Madrid met 1-3 verslagen. In La Liga staat Barcelona drie punten los van de Madrileense rivaal.

Barcelona speelt donderdag in de achtste finales van de Copa del Rey tegen Ceuta, dat uitkomt op het derde Spaanse niveau. Naast Memphis zit ook Frenkie de Jong niet bij de wedstrijdselectie. De middenvelder krijgt naar verluidt rust.

