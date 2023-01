Doelman Sommer tekent bij Bayern München na skiongeluk Neuer

Yann Sommer maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München. De 34-jarige keeper is aangetrokken als vervanger voor Manuel Neuer, die tijdens een skivakantie zijn been brak.

Na een teleurstellend WK, waar Duitsland in de groepsfase strandde, besloot Neuer zijn gedachten te verzetten tijdens een skivakantie. Dat kwam hem duur te staan. De 36-jarige keeper brak zijn been en is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Bayern was sindsdien op zoek naar een vervanger voor Neuer en heeft deze nu in de persoon van Sommer gevonden. De doelman komt over van Borussia Mönchengladbach, waar zijn contract aan het einde van dit seizoen afliep.

Sommer zette donderdag bij Bayern zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2025. "Ik ben trots dat ik nu deel uitmaak van Bayern", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

Met Sommer haalt Bayern een ervaren doelman in huis. De Zwitser speelde sinds 2014 voor Borussia Mönchengladbach, waar hij in 335 duels in actie kwam. De tachtigvoudig international werd in 2016 en 2018 uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Zwitserland.

Sommer is de tweede winterse versterking voor Bayern, dat vrijdag aan de tweede seizoenshelft in de Bundesliga begint met een uitwedstrijd tegen RB Leipzig. Eerder haalde 'Der Rekordmeister' Daley Blind, wiens contract werd ontbonden bij Ajax.

















