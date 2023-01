FC Groningen uit boosheid zonder fans naar Heerenveen: 'Besluit is onacceptabel'

Delen via E-mail

FC Groningen reist zondag zonder fans af naar het Eredivisie-duel op bezoek bij sc Heerenveen. De club is boos over het supportersbeleid van de Friezen.

FC Groningen heeft twaalfhonderd kaartjes verkocht, genoeg om het volledige uitvak in het Abe Lenstra Stadion te vullen. Maar Heerenveen liet woensdagochtend weten dat er "aanvullende voorwaarden" nodig zijn en dat er slechts zeshonderd Groningse fans mogen komen.

Dat pikt FC Groningen niet. "Laten we vooropstellen dat mensen die zich niet kunnen gedragen daarvoor een passende straf moeten ontvangen", zegt directeur Wouter Gudde. "Nu worden volledige groepen gestraft. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Dat is onacceptabel."

Het besluit is genomen door de Heerenveense burgemeester Tjeerd van der Zwan. Hij gaat mee in het advies van de politie: slechts de helft van het uitvak mag gevuld zijn tijdens de 'Derby van het Noorden'. Bovendien moeten er per Groningse supportersbus twee beveiligers meereizen.