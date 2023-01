De Vrouwen Eredivisie gaat vrijdag verder na een winterstop van zes weken. Kan Ajax zonder de naar Arsenal vertrokken sterspeler Victoria Pelova het oppermachtige FC Twente afstoppen? Vijf vragen bij de herstart van de competitie.

Is Ajax zonder Pelova een bedreiging voor FC Twente?

In de Eredivisie voor mannen doet FC Twente voor het eerst in jaren mee om de landstitel, maar bij de vrouwen heersen de tukkers als vanouds. De ploeg van trainer Joran Pot verloor in de eerste seizoenshelft geen punt. Met 30 punten, 47 doelpunten voor en 2 goals tegen gaat de regerend landskampioen soeverein aan kop.

Met 27 punten zit Ajax de tukkers wel op de hielen. De enige nederlaag die de Amsterdammers leden, was eind november tegen FC Twente (3-1). Zo is de titelrace nog altijd spannend, maar Ajax kreeg in die strijd twee weken geleden een flinke knauw te verwerken.

Sterspeler Victoria Pelova maakte een droomtransfer naar haar idoolclub Arsenal, de ploeg van de geblesseerde Vivianne Miedema. Een vervanger voor de Oranje-international heeft Ajax tot dusver nog niet aangetrokken.

In 2018 werd FC Twente voor het laatst géén landskampioen. Toen pakte Ajax de landstitel.

In tegenstelling tot Ajax behield FC Twente wél zijn beste spelers: keeper Daphne van Domselaar en spits Fenna Kalma. De tukkers versterkten zich zelfs nog met Naomi Pattiwael, die zonder club zat nadat ze vier jaar voor PSV gespeeld had. Dat was ook nodig vanwege de blessures van Kayleigh van Dooren, Ella Peddemors en Anna-Lena Stolze.

Het heeft er daardoor alle schijn van dat de recordkampioen een negende landstitel gaat winnen. In 2018 werd FC Twente voor het laatst géén landskampioen. Toen pakte Ajax de landstitel. De Amsterdammers hebben nu een stunt nodig om dat kunstje te herhalen.

Ajax hervat de competitie vrijdag met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. FC Twente gaat zondag op bezoek bij PSV.

Middenvelder Victoria Pelova verruilde Ajax voor Arsenal. Foto: Getty Images

Stand bovenin Vrouwen Eredivisie 1. FC Twente 10-30 (+45)

2. Ajax 10-27 (+31)

Blijft Fortuna verrassen?

De grote revelatie van de eerste seizoenshelft is Fortuna Sittard. De Limburgers staan als nieuwkomer op een verrassende derde plek. De bijzondere prestaties van de ploeg zijn mede te danken aan de steenrijke Fortuna-eigenaar Atilla Aytekin.

Aytekin is een voorvechter van gelijkwaardigheid. Met zijn bedrijf Azerion is hij ook titelsponsor van de competitie. "Over vijf jaar wil ik de Fortuna-vrouwen hetzelfde kunnen betalen als onze mannen", zei hij eerder in een interview met NOS. Met het aantrekken van de Afghaanse voetbalster Farkhunda Muhtaj en de Belgisch international Tessa Wullaert werden grote investeringen gedaan.

De successen van Fortuna betalen zich ook uit voor jonge talenten. De 21-jarige Alieke Tuin werd vorig kalenderjaar door bondscoach Andries Jonker opgeroepen bij Oranje. Een unicum voor een speler uit de vijver van Fortuna, al kwam het nog niet tot een interlanddebuut voor Tuin.

Fortuna moet in de tweede seizoenshelft vrezen voor ADO Den Haag, PSV en Feyenoord, die met zestien punten op zak ook azen op de derde plek. De Limburgers nemen het vrijdagavond in eigen huis op tegen PEC Zwolle, dat op een zevende plaats staat.

Stand in subtop Vrouwen Eredivisie 3. Fortuna Sittard 10-19 (+10)

4. ADO Den Haag 10-16 (+10)

5. PSV 10-16 (+4)

6. Feyenoord 10-16 (0)

Nieuwkomer Fortuna Sittard staat na de eerste seizoenshelft op een verdienstelijke derde plek. Foto: Getty Images

Hoe gaat Torny het doen bij Feyenoord?

Ze wekte verbazing door een trainersklus bij Feyenoord aan te nemen en niet met de Oranjevrouwen komende zomer naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland te gaan. Het mag duidelijk zijn dat in de tweede seizoenshelft veel ogen gericht zijn op kersvers Feyenoord-coach Jessica Torny.

Als opvolger van de ontslagen Danny Mulder staat Torny voor het eerst op eigen benen bij een club. De oud-international coachte sinds 2015 wel verschillende nationale jeugdteams bij de KNVB, maar daar draaide het vooral om het ontwikkelen van talenten. Sinds 2021 was ze assistent bij de Oranjevrouwen.

De voetbalbond zal Torny ondanks haar vertrek uit Zeist nadrukkelijk gaan volgen bij Feyenoord. Ze is een van de slechts vijf Nederlandse vrouwen die in het bezit zijn van het hoogste trainersdiploma, naast Sarina Wiegman, Vera Pauw, Hesterine de Reus en Renée Slegers.

Torny staat voor een zware klus bij Feyenoord. De Rotterdammers staan op een teleurstellende zesde plaats en de achterstand op nummer twee Ajax is normaal gesproken niet meer te overbruggen. Vorig seizoen eindigde Feyenoord in zijn debuutseizoen als vijfde.

Vanwege het oneven aantal clubs in de competitie leidt Torny pas op 29 januari haar eerste wedstrijd als coach van Feyenoord. Dan wacht gelijk een examen voor de voormalige rechterhand van bondscoach Jonker. Fortuna Sittard is de tegenstander.

Jessica Torny start in de tweede seizoenshelft als hoofdtrainer van Feyenoord Foto: Getty Images

Welke Eredivisie-spelers knokken zich naar WK?

Duidelijk is dat Torny als assistent niét naar het WK gaat. Voor de spelers in de Eredivisie is dat een ander verhaal: zij kunnen de komende maanden een plekje verdienen in de WK-selectie van bondscoach Jonker.

Van Domselaar, Kalma, Esmee Brugts en Kerstin Casparij zijn bij uitstek voorbeelden van spelers die de laatste jaren via de Eredivisie een plek in Oranje verdienden. Laatstgenoemde schopte het vorig jaar zelfs tot een toptransfer naar Manchester City.

Jonker zal de komende maanden met veel belangstelling de Eredivisie gaan volgen. PSV-verdediger Kika van Es en FC Twente-talent Marisa Olislagers zullen zich extra moeten bewijzen: zij zijn lang niet zeker van een plekje bij Oranje. Routinier Renate Jansen en Ajax-spits Romée Leuchter staan er wel goed op.

Voor de Oranjevrouwen begint het WK op 23 juli met een groepswedstrijd tegen de winnaar uit de play-offs met Portugal, Kameroen of Thailand. Nederland moet het aan de andere kant van de wereld zonder de geblesseerde topscorer Miedema doen, waardoor Eredivisie-topscorer Kalma mag dromen van een basisplaats bij Nederland.

Krijgt Fenna Kalma een onomstreden basisplaats bij Oranje? Foto: Getty Image

Waar kijken we nog meer naar uit?

Naast de titelstrijd en het WK staat ons nog iets bijzonders te wachten. De zogeheten Klassieker tussen Ajax en Feyenoord wordt op 4 maart voor het eerst in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Daarmee volgt Ajax het voorbeeld van de Rotterdamse rivaal, die vorig jaar de wedstrijd tussen de twee clubs in De Kuip afwerkte.

Nederland gaat hierdoor steeds meer de grote voetballanden achterna. FC Barcelona speelde afgelopen seizoen de Champions League-duels met aartsrivaal Real Madrid én VfL Wolfsburg in Camp Nou. Beide wedstrijden waren binnen een paar dagen uitverkocht.

Ook Arsenal, de club van Miedema en Pelova, speelt dit seizoen zes keer in het Emirates Stadium. Voor de Ajax Vrouwen is het de eerste keer in het tienjarige bestaan dat de ploeg een competitiewedstrijd in de ArenA speelt.

"Voor de spelers, voor de staf en voor de fans van de Ajax Vrouwen is dit geweldig nieuws", zei manager vrouwenvoetbal Daphne Koster na de bekendmaking. Al met al een prachtig affiche om naar uit te kijken.