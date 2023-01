Memphis verlaat FC Barcelona en tekent voor 2,5 jaar bij Atlético Madrid

Memphis Depay heeft FC Barcelona vrijdag definitief verruild voor Atlético Madrid. Barcelona ontvangt 3 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog met een miljoen kan oplopen. De 28-jarige aanvaller heeft voor 2,5 jaar getekend in Madrid.

De aanvaller trainde donderdag al mee bij Atlético, dat zaterdag in La Liga in actie komt tegen Real Valladolid. Mogelijk is de Oranje-international dan nog niet speelgerechtigd. Wellicht maakt de spits volgende week zijn debuut tegen stadgenoot Real Madrid. Dan spelen de twee rivalen tegen elkaar in de Copa del Rey.