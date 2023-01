Cambuur zet technisch directeur Booy aan de kant, oud-speler Reijnen is opvolger

SC Cambuur neemt na dit seizoen afscheid van technisch directeur Foeke Booy. Het stichtingsbestuur vindt dat er een nieuwe technisch directeur moet komen als de club naar een nieuw stadion verhuist. Oud-speler Etiënne Reijnen neemt het stokje van Booy over.

De zestigjarige Booy was sinds januari 2018 werkzaam als technisch directeur bij SC Cambuur. Bij de club die hij van 1980 en tot 1984 als speler diende, was Booy verantwoordelijk voor het succesvolste Cambuur ooit.

Na het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie eindigde de club uit Leeuwarden vorig seizoen op een negende plaats in de Eredivisie. Dat is de hoogste eindnotering van Cambuur op het hoogste niveau ooit.

Deze jaargang draait Cambuur minder goed. De Friezen zijn met negen punten uit zestien wedstrijden hekkensluiter. Tussendoor viel trainer Henk de Jong weg vanwege problemen met zijn gezondheid. Sinds de winterstop is Sjors Ultee de eindverantwoordelijke in Leeuwarden.

"Ik vind het jammer dat deze beslissing is genomen, want ik had graag nog door willen gaan bij deze mooie club", zei Booy. "Voor wat betreft de toekomst ben ik ervaren en ambitieus om mijn werkzaamheden elders in het voetbal voort te zetten."

Booy werd in juli 2021 nog getroffen door een herseninfarct. De voormalige trainer van FC Utrecht en Go Ahead Eagles hervatte een half jaar later zijn werkzaamheden in de Friese hoofdstad.

Etienne Reijnen wordt technisch directeur bij de club waarvoor hij één seizoen speelde. Foto: Pro Shots

Onervaren Reijnen volgt Booy op

Opvallend genoeg is de onervaren Reijnen de opvolger van Booy. De 35-jarige Zwollenaar, die in het seizoen 2014/2015 34 wedstrijden voor Cambuur speelde, is momenteel de assistent van Dick Schreuder bij PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie. Hij heeft voor vier jaar getekend in Friesland.

"Met het nieuwe stadion in aantocht komen we als club in een volgende fase terecht en daar hoort ook een andere invulling van de technische posities bij", verklaart voorzitter Ronald Spoelstra van het stichtingsbestuur van Cambuur. "Met Etiënne halen we iemand met nieuwe ideeën, inhoud en energie in huis."

Spoelstra vindt het niet verrassend dat Cambuur bij Reijnen is uitgekomen. "We kennen Etiënne natuurlijk nog goed van zijn periode als speler en hebben zijn ontwikkeling in de afgelopen jaren nauwgezet gevolgd. Hij beschikt over alle kwaliteiten en we zijn ervan overtuigd dat deze rol hem uitstekend gaat passen."

SC Cambuur hoopt tussen december 2023 en het voorjaar van 2024 het nieuwe stadion aan de westkant van Leeuwarden te betrekken. Aanvankelijk wilde de club het nieuwe onderkomen bij de Elfstedenhal eerder gaan gebruiken, maar de oplevering werd uitgesteld omdat het nog geen toegang kreeg tot het elektriciteitsnetwerk. Het nieuwe stadion biedt plaats aan vijftienduizend toeschouwers.

