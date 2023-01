Suárez helpt nieuwe club Grêmio direct aan prijs met hattrick bij debuut

Luis Suárez heeft woensdag van zich doen spreken bij zijn debuut voor Grêmio. De Uruguayaanse spits hielp de Braziliaanse topclub met een hattrick aan een prijs.

Suárez stond in de basis in de wedstrijd tegen São Luiz om de Recopa Gaúcha en had de hattrick in de eerste helft al te pakken. De 35-jarige oud-Ajacied scoorde in de 5e, 32e en 38e minuut. Hij werd ruim tien minuten na rust gewisseld.