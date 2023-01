Napoli laat zich in bekertoernooi verrassen door Serie A-hekkensluiter Cremonese

Napoli heeft zich dinsdag geblameerd in het Italiaanse bekertoernooi. Tegen Serie A-hekkensluiter Cremonese verloor de ploeg van trainer Luciano Spalletti na penalty's.

Na 90 minuten was het duel tussen de koploper en hekkensluiter van de Serie A in 2-2 geëindigd. Napoli had na een valse start de wedstrijd door goals van Juan Jesus en Giovanni Simeone volledig in handen, maar door een treffer van Felix Afena-Gyan in de 87e minuut sleepte Cremonese er een verlenging uit.

In de verlenging had Napoli alsnog genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen. Cremonese kwam na een rode kaart voor Leonardo Sernicola met tien man te staan, Simeone raakte de paal en de ingevallen topscorer Victor Osimhen miste nog een grote kans.

Terwijl het begon te regenen en onweren moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. Daarin scoorde Napoli-middenvelder Stanislav Lobotka als enige niet. Afena-Gyan schoot Cremonese met de laatste strafschop naar de kwartfinale.

Cremonese won in de Serie A nog niet

Door het verlies is Napoli dit seizoen nog in de race voor twee prijzen. In de competitie jaagt de ploeg uit Napels op de eerste landstitel sinds seizoen 1989/1990. In de Champions League wacht voor de koploper van de Serie A in de achtste finales een tweeluik met Eintracht Frankfurt.

Voor Cremonese is de bekerwinst veruit het hoogtepunt van dit seizoen. De ploeg van Cyriel Dessers, die tegen Napoli ontbrak, won dit seizoen in de competitie geen één wedstrijd. In de kwartfinales wacht voor Cremonese een duel met AS Roma.

Naast AS Roma en Cremonese zijn Internazionale, Fiorentina en Torino ook al zeker van een plek in de kwartfinales. De laatste drie achtste finales (Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna en Juventus-Monza) vinden donderdag plaats.

Kwartfinales Coppa Italia Internazionale-Atalanta/Spezia

Cremonese-AS Roma

Fiorentina-Torino

Lazio/Bologna-Juventus/Monza

