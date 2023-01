Schreuder heeft spijt van afscheid Blind: 'Had hem gedag moeten zeggen'

"Ik neem het mezelf kwalijk dat ik op De Toekomst niet naar beneden ben gegaan toen Daley daar was om gedag te zeggen", zegt de Ajax-trainer over het afscheid van de clubicoon op het trainingscomplex van de club.

Blind vertrok eind december plotseling bij Ajax. De verdediger liet uit onvrede zijn contract ontbinden. Eerder gaf Schreuder al toe dat FC Emmen-uit - het laatste duel voor de WK-break - de laatste keer was dat hij hem gezien had.

"We zaten in een vergadering en wisten niet zeker of hij kwam", vertelt Schreuder. "Vervolgens was hij er wel. Als ik dan kritisch op mezelf ben, had ik zeker naar hem toe moeten gaan."