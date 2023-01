Liverpool boekt bij Wolves eerste zege van kalenderjaar en gaat door in FA Cup

Delen via E-mail

Liverpool heeft zich dinsdag ten koste van Wolverhampton Wolves geplaatst voor de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van Jürgen Klopp was in het Molineux Stadium met 1-0 te sterk voor de Wolves.

Liverpool kwam met weinig vertrouwen naar het Molineux Stadium. 'The Reds' draaien zeer moeizaam en verloren dit jaar in de competitie al op pijnlijke wijze van Brentford (3-1) en Brighton & Hove Albion (3-0). In het heenduel met Wolves werd er teleurstellend gelijkgespeeld (2-2).