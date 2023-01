Zwalkend FC Groningen haalt met Scandinavisch duo eerste versterkingen binnen

FC Groningen heeft dinsdag de eerste aanwinsten van de winterse transferperiode gepresenteerd. De Noor Johan Hove en Zweed Aimar Sher komen de matig presterende ploeg van trainer Dennis van der Ree versterken.

Hove is een 22-jarige middenvelder die per direct wordt overgenomen van Strømsgodset IF. Bij de Noorse club was hij in de laatste drie jaar goed voor 27 goals en 9 assists. Hove tekent in de Euroborg een contract tot de zomer van 2026.