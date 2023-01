Supporter aangeklaagd na schoppen Arsenal-doelman in Londense derby

Delen via E-mail

De Londense politie heeft dinsdag een verdachte opgepakt voor het aanvallen van Arsenal-doelman Aaron Ramsdale. De fan van Tottenham Hotspur schopte de keeper zondag na de Londense derby in het Tottenham Hotspur Stadium (0-2).

De 35-jarige supporter van Tottenham is aangeklaagd voor mishandeling, het betreden van het gebied naast het veld en het gooien van een voorwerp op het veld. Hij moet zich 17 februari verantwoorden voor de rechter. Tottenham gaf eerder al aan de fan te bestraffen met een stadionverbod.

Arsenal-doelman Ramsdale groeide in het met 0-2 gewonnen duel uit tot de uitblinker bij de verrassende koploper van de Premier League. De 24-jarige Engelsman hield de thuisclub met enkele fraaie reddingen van scoren af.

Na de aanval van de toeschouwer volgde opnieuw een klein opstootje. "Het is erg jammer dat dit gebeurt", reageerde Ramsdale na afloop. "Het is maar een voetbalwedstrijd. Gelukkig is er niets verschrikkelijks gebeurd."