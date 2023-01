INEOS-eigenaar Ratcliffe meldt zich in overnameproces Manchester United

De Britse miljardair Jim Ratcliffe heeft zich dinsdag met zijn bedrijf INEOS gemeld in het biedingsproces voor de overname van Manchester United. Een woordvoerder van INEOS bevestigde een bericht hierover in de Britse krant The Times.

De interesse van Ratcliffe komt niet als een verrassing. De 69-jarige Ratcliffe had eerder al laten weten graag met de familie Glazer in gesprek te willen als de Amerikanen hun aandelen in Manchester United willen verkopen.

De Amerikaanse eigenaars van de voetbalclub lieten eind november weten dat zij een verkoop van de beursgenoteerde Engelse club overwegen. Daarmee zou een einde komen aan een periode van zeventien jaar waarin de familie Glazer de baas was bij United.

Ratcliffe, die op zo'n vijftien kilometer van het stadion werd geboren, is een groot fan van het Manchester United van manager Erik ten Hag. Hij geldt met een geschat vermogen van 13 miljard euro als een van de rijkste mannen van het Verenigd Koninkrijk.

Het INEOS van Jim Ratcliffe werkt nauw samen met Mercedes. Foto: Getty Images

Ratcliffe probeerde ook Chelsea over te nemen

Vorig jaar probeerde Ratcliffe ook Chelsea over te nemen van Roman Abramovich. Hij deed volgens The Times een bod van ruim 4 miljard pond (5 miljard euro). De Rus verkocht de club aan een Amerikaans consortium rond Todd Boehly.

Ratcliffe is met zijn chemieconcern INEOS eigenaar van een wielerploeg en enkele voetbalclubs, waaronder OGC Nice. INEOS werkt ook nauw samen met Formule 1-team Mercedes.

Het is nog onbekend hoeveel partijen geïnteresseerd zijn in de koop van Manchester United. Onder supporters klinkt al jaren de roep om een andere eigenaar dan de Glazers, die ook grootaandeelhouder zijn van de American footballclub Tampa Bay Buccaneers.

