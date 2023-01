Ajax laat Ocampos na slechts 114 speelminuten alweer terugkeren naar Sevilla

Ajax heeft dinsdag per direct afscheid genomen van Lucas Ocampos. De aanvaller keert na slechts 114 minuten gespeeld te hebben terug bij Sevilla, de club die hem verhuurde.

Ocampos maakte de laatste weken al geen onderdeel meer uit van de Ajax-selectie. Ajax en Sevilla wilden allebei meewerken aan een vervroegde terugkeer van de 28-jarige Argentijn, maar de clubs moesten het qua financiën nog eens zien te worden.

De periode van Ocampos bij Ajax werd alles behalve een succes. De buitenspeler wilde zich bij Ajax met het oog op het WK in de kijker spelen bij de Argentijnse bondscoach, maar kon geen moment overtuigen. Hij speelde slechts zes wedstrijden, waarvan één in de basis.

Volgens het Spaanse Revelo zou Ajax voor Ocampos in eerste instantie 4 miljoen euro betalen aan Sevilla. Dat bedrag zou zijn teruggebracht tot 3 miljoen euro. Voor 16 miljoen euro kon Ocampos permanent overgenomen worden, maar die optie wordt logischerwijs niet gebruikt.

Een veelvoorkomend beeld dit seizoen: Lucas Ocampos op de bank bij Ajax. Foto: Getty Images

Ajax wilde Ocampos eigenlijk kopen

Opvallend is dat Ajax Ocampos afgelopen zomer in eerste instantie zelfs definitief in wilde lijven. De regerend landskampioen en Sevilla waren het al eens over een transfersom van 20 miljoen euro, maar de raad van commissarissen (rvc) weigerde goedkeuring te verlenen.

Ocampos vloog destijds al terug naar Spanje, maar Sevilla besloot Ajax tegemoet te komen. De Spaanse club had met Adnan Januzaj namelijk al een opvolger in huis gehaald en moest Ocampos van de hand doen om de nieuwe aanwinst in te kunnen schrijven in La Liga.

Bij Sevilla komt Ocampos in een ongewone situatie terecht. Sevilla, normaliter subtopper in Spanje, staat onder de degradatiestreep. Vanwege de slechte resultaten werd de Spaanse trainer Julen Lopetegui in oktober vorig jaar ontslagen. Diens opvolger is Ocampos' landgenoot Jorge Sampaoli.

In de Champions League eindigde Sevilla voor de WK-break als derde, waardoor Ocampos met Sevilla in de tweede seizoenshelft in de Europa League uitkomt. Eind februari wacht in de tussenronde van het tweede Europese clubtoernooi een tweeluik met PSV.

