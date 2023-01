AZ verkoopt op zijspoor belande 'Jablonec-held' Hakon Evjen aan Brøndby

AZ heeft Hakon Evjen dinsdag verkocht aan het Deense Brøndby. De Noorse aanvallende middenvelder, die vorig seizoen een belangrijke goal maakte in de Conference League, verlaat Alkmaar na drie jaar.

De 22-jarige Evjen wist in Alkmaar nooit een vaste basisspeler te worden. De Noor kwam in zijn drie jaar bij AZ in totaal tot veertig Eredivisie-wedstrijden. Hij moest zich de laatste tijd steeds vaker tevredenstellen met een reserverol.

AZ-directeur Max Huiberts vindt het vertrek van Evjen dan ook te begrijpen. "Met de toegenomen concurrentie binnen de selectie had Hakon minder uitzicht op speelminuten dan waar hij logischerwijs op gehoopt had", legt hij uit.

Evjen zal de Conference League-wedstrijd op bezoek bij Jablonec in november 2021 vermoedelijk beschouwen als het hoogtepunt in zijn AZ-tijd. De enkelvoudig Noors international schoot toen uit de draai de 1-1 binnen, waardoor de Alkmaarders zich plaatsten voor de achtste finales.

"We hebben de afgelopen jaren bij momenten de klasse van hem gezien, waaronder zijn belangrijke doelpunt uit bij Jablonec", memoreert Huiberts. "Hakon is een fijne persoonlijkheid om mee te werken. We gunnen hem dan ook veel succes in de rest van zijn loopbaan."

Het is niet bekend hoeveel geld gemoeid is bij de transfer van Evjen, die bij AZ nog een contract tot de zomer van 2024 had. Bij Brøndby, dat momenteel op een magere tiende plaats in de Deense Superliga staat, tekent hij een verbintenis tot medio 2027.

Aanbevolen artikelen