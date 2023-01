Moeizaam scorend Cambuur huurt aanvaller Mahi van FC Utrecht

SC Cambuur heeft zich dinsdag versterkt met Mimoun Mahi. De 28-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van competitiegenoot FC Utrecht, waar hij niet aan spelen toekwam.

Cambuur hoopt met Mahi meer doelpunten te maken in de Eredivisie. De hekkensluiter heeft in zestien competitieduels slechts negen keer gescoord. De ploeg staat drie punten achter op FC Volendam, FC Emmen en FC Groningen. Cambuur werd vorige week door amateurclub De Treffers uitgeschakeld in de KNVB-beker.

"Mimoun is bekend in de Eredivisie en heeft al meerdere seizoenen laten zien wat hij kan", zegt technisch manager Foeke Booy op de site van Cambuur. "We waren op zoek naar bewezen kwaliteit in combinatie met ervaring, leiderschap, de wil om te komen plus beschikbaarheid."