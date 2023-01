Hoe Chelsea-aankoop Mykhailo Mudryk in no-time 100 miljoen euro waard werd

Tot enkele weken geleden was Mykhailo Mudryk voor de gemiddelde voetbalvolger een volslagen onbekende. Inmiddels is de 23-jarige Oekraïner een Chelsea-aanvaller met een prijskaartje van 100 miljoen euro om zijn nek. Hoe heeft dit zo snel kunnen gaan?

Het meest voor de hand liggende antwoord is de gekte in de voetballerij. In een bedrijfstak waar opgeschoten tieners voor megabedragen worden verhandeld en steenrijke oligarchen elkaar proberen af te troeven, is het niet uitzonderlijk dat er met miljoenen wordt gesmeten.

Toch is de transfersom van Mudryk zelfs voor voetbalbegrippen enorm. Ruim een jaar geleden werd zijn transferwaarde op ongeveer 1 miljoen euro ingeschaald. Inmiddels is hij dus honderd keer zo duur geworden.

Als je de overgang van de vleugelspeler van Shakhtar Donetsk naar Chelsea inclusief bonussen plaatst in de lijst van duurste aankopen ooit, belandt hij tussen namen als Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. Daar zal de Oekraïner vermoedelijk zelf ook een beetje verlegen van worden.

Chelsea omschrijft Mudryk als een technisch begaafde voetballer met veel snelheid. "Hij is een van de gevaarlijkste Europese spelers in een-tegen-eensituaties", meldde de Engelse club bij zijn komst. Het zijn mooie woorden, maar er ligt meer ten grondslag aan de transfersom van 100 miljoen euro.

Mykhailo Mudryk leek naar Arsenal te gaan, maar koos voor Chelsea. Foto: Getty Images

Chelsea in het nauw gedreven

Marktwerking speelde een grote rol in de prijsopdrijving. Mudryk was flink aan het flirten met Arsenal, dat de talentvolle Oekraïner al binnen dacht te hebben. Maar plots kwam Chelsea met de zilvervloot voorbijgevaren om de aanvaller voor de neus van de stadgenoot weg te kapen.

Daarmee doemt een andere verklaring op. Chelsea staat er slecht voor in de Premier League en is met geld aan het smijten om de ploeg te versterken. João Félix werd gehuurd van Atlético Madrid, de zomerse transfer van RB Leipzig-aanvaller Christopher Nkunku is ophanden en PSV'er Noni Madueke staat hoog op het verlanglijstje.

Chelsea werd in 2022 overgenomen door de Amerikaanse miljardair Todd Boehly, die na twee decennia Roman Abramovich zijn dollarstempel op de Londense club wil drukken. Het is de manier waarop rijke clubeigenaren hun territorium afbakenen: geld uitgeven.

De Londenaren profiteren daarbij van het vrijwel verdwijnen van de Financial Fair Play-regel, die voorschreef dat clubs niet meer mogen uitgeven dan er binnenkomt. Een eigenaar met eindeloos diepe zakken is nu voldoende; er hoeven geen sportieve prestaties meer tegenover te staan.

Duurste transfers ooit 1. Neymar - 222 miljoen euro (naar PSG)

2. Kylian Mbappé - 180 miljoen euro (naar PSG)

3. Philippe Coutinho - 145 miljoen euro (naar Barcelona)

4. João Félix - 126 miljoen euro (naar Atlético)

5. Antoine Griezmann - 120 miljoen euro (naar Barcelona)

6. Jack Grealish - 117 miljoen euro (naar Man City)

7. Romelu Lukaku - 115 miljoen euro (naar Chelsea)

8. Ousmane Dembélé - 105 miljoen euro (naar Barcelona)

8. Paul Pogba - 105 miljoen euro (naar Man United)

10. Eden Hazard - 100 miljoen euro (naar Real Madrid)

10. Cristiano Ronaldo - 100 miljoen euro (naar Juventus)

10. Mykhailo Mudryk - 100 miljoen euro (naar Chelsea)

10. Gareth Bale - 100 miljoen euro (naar Real Madrid)

Mudryk nam Shakhtar bij de hand

Maar hoe zit het binnen de lijnen? Rechtvaardigen de kwaliteiten van Mudryk de transfersom van 100 miljoen euro? Hij is een vlugge en vaardige linksbuiten, die graag naar binnen trekt om op zijn favoriete rechterbeen uit te komen.

Trainer Roberto De Zerbi had Mudryk vorig seizoen bij Shakhtar onder zijn hoede. De Italiaan twijfelt niet aan het talent van de Oekraïner. "Hij is in staat om de Gouden Bal te winnen", zei De Zerbi onlangs. "Hij kan het hoogste niveau aan, maar is ook erg gevoelig. Hij heeft liefde nodig. We gaan zien of hij zijn talent kan waarmaken."

De statistieken van Mudryk geven een wisselend beeld. Hij speelde dit seizoen met Shakhtar zes duels in de Champions League. Daarin kwam hij tot drie doelpunten en twee assists. Dat zijn uitstekende cijfers, zeker als je in ogenschouw neemt dat Shakhtar als derde eindigde in een poule met Real Madrid, RB Leipzig en Celtic.

Mudryk was dit seizoen in het kampioenenbal dus de uitblinker van zijn club, die door de oorlog in Oekraïne veel spelers zag vertrekken en een flinke jas heeft uitgedaan. Deze statistieken op het allerhoogste niveau hebben ongetwijfeld een grote invloed op de transferwaarde gehad.

Mykhailo Mudryk was dit seizoen drie keer trefzeker in de Champions League. Foto: Getty Images

Vorig seizoen anoniem in Champions League

Daar staat wel tegenover dat de vleugelspeler vorig seizoen in zes Champions League-duels geen enkele goal of assist afleverde. In zijn acht optredens voor het Oekraïense elftal was hij evenmin bij een doelpunt betrokken.

Mudryk mag dan in een jaar tijd honderd keer zo duur zijn geworden, hij is natuurlijk niet ineens honderd keer zo goed geworden. Voor zover dat überhaupt al mogelijk is.

Het heeft er alle schijn van dat Chelsea te diep in de buidel heeft getast om de Oekraïner voor de neus van Arsenal binnen te hengelen. Aan Mudryk de taak om het tegendeel te bewijzen en de wereld te laten zien dat hij wel degelijk 100 miljoen euro waard is.

