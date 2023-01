Franse justitie onderzoekt grensoverschrijdend gedrag geschorste bondsvoorzitter

De Franse justitie heeft dinsdag een onderzoek geopend naar Noël Le Graët, de geschorste voorzitter van de Franse voetbalbond. De 81-jarige Fransman zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

In de afgelopen maanden beschuldigden meerdere vrouwen Le Graët van grensoverschrijdend gedrag. Ze verwijten hem psychische en seksuele intimidatie. Een van de getuigen, zaakwaarnemer Sonia Souid, trad in september uit de anonimiteit om haar verhaal te doen.

Onlangs was er ook veel te doen om Le Graët vanwege uitspraken die hij deed over Zinédine Zidane. De FFF-voorzitter was hard voor de voetballegende toen hem werd gevraagd of Zidane een kandidaat was om bondscoach van Frankrijk te worden.