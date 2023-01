Koeman wordt maandag gepresenteerd als bondscoach Nederlands elftal

Ronald Koeman wordt aanstaande maandag in Zeist gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal, heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. De opvolger van Louis van Gaal tekende in april al een contract tot en met het WK van 2026.

Naast Koeman zijn ook assistenten Erwin Koeman, Sipke Hulshoff en keeperstrainer Patrick Lodewijks aanwezig op de KNVB Campus.

De eerste interland onder Koeman, de uitwedstrijd tegen Frankrijk in de EK-kwalificatie, is pas op 24 maart. Drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in De Kuip.

Het wordt voor de 59-jarige Koeman zijn tweede termijn als bondscoach, nadat hij van begin 2018 tot augustus 2020 al de leiding had gehad bij Oranje.

Koeman haalde destijds de Nations League-finale en dwong kwalificatie voor het EK van 2020 af. Dat toernooi werd door de coronapandemie pas een jaar later gespeeld. De geboren Zaandammer was op dat moment al weg bij Oranje, omdat hij trainer van FC Barcelona was geworden.

Fotoserie: bondscoaches van Oranje sinds 1974

Oranje speelt in juni finaleronde Nations League

In het eerste jaar van de tweede periode van Koeman zijn er twee doelen voor het Nederlands elftal. Onder zijn leiding moet Oranje zich plaatsen voor het EK van 2024 in Duitsland en komende zomer wacht de finaleronde van de Nations League in eigen land.

De wedstrijden van de finaleronde van de Nations League worden gespeeld in Enschede en Rotterdam. Spanje, Italië en Kroatië zijn de andere landen die zich geplaatst hebben.

De loting voor de finaleronde is volgende week woensdag om 11.00 uur. Dan weet Oranje welk land op 14 juni de tegenstander in de halve finales is. De eindstrijd van de Nations League is op 18 juni in De Kuip.

