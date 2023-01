FC Eindhoven dient Den Bosch nieuwe nederlaag toe en herovert derde plek

FC Eindhoven heeft maandag eenvoudig afgerekend met FC Den Bosch: 4-1. Door de zege herovert de ploeg van coach Rob Penders de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie. FC Dordrecht versloeg Jong FC Utrecht, terwijl Jong AZ weinig moeite had met TOP Oss.

FC Eindhoven begon sterk in het Jan Louwers Stadion en stond halverwege de eerste helft met 2-0 voor. Evan Rottier klopte Den Bosch-doelman Wouter van der Steen in de lange hoek en even later profiteerde Naoufal Bannis van slecht wegwerken van de defensie van Den Bosch.

De bezoekers deden via Ryan Leijten iets terug, maar na rust kopte Charles-Andreas Brym de 3-1 tegen de touwen na voorbereidend werk van Brian De Keersmaecker. Lamine Diaby-Fadiga verzorgde diep in blessuretijd het slotakkoord in de Brabantse derby.

FC Eindhoven passeerde MVV en Almere City en heeft na twintig duels 36 punten. Koploper PEC Zwolle en nummer twee Heracles Almelo hebben 44 punten. Den Bosch leed de vijfde competitienederlaag op rij en staat zestiende.

Jong AZ wint rematch

Den Bosch wordt op de ranglijst gepasseerd door FC Dordrecht, dat met 0-1 van hekkensluiter Jong FC Utrecht won. Aliou Baldé zorgde al na vier minuten voor het verschil door doelman Calvin Raatsie in de korte hoek te verrassen.

Middenmoter Jong AZ won met 1-3 bij laagvlieger TOP Oss. Mexx Meerdink miste in de beginfase een penalty, maar kwam vlak voor tijd wel tot scoren namens de Alkmaarders. Fedde De Jong en Sem Dekkers waren de andere doelpuntenmakers bij Jong AZ. Jearl Margaritha redde de eer voor de thuisploeg met een fraaie individuele actie.

De wedstrijd tussen TOP Oss en Jong AZ werd in november ook al gespeeld (2-1), maar dat duel werd later ongeldig verklaard. Toshio Lake speelde namelijk mee bij TOP Oss terwijl hij geschorst was, waardoor de wedstrijd opnieuw moest worden afgewerkt.

De wedstrijd tussen Jong PSV en VVV-Venlo ging maandag niet door. Vanwege de vele regenval de afgelopen dagen was het veld van sportcomplex De Herdgang in Eindhoven onbespeelbaar. Een nieuwe datum voor het duel is nog niet bekend.

