Gözübüyük fluit Klassieker tussen koploper Feyenoord en Ajax

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit zondag De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. Dat heeft de KNVB maandag bekendgemaakt.

Voor de 37-jarige Gözübüyük wordt het de tweede keer dat hij De Klassieker onder zijn hoede heeft. In 2019 floot hij de grootste wedstrijd van Nederland voor het eerst. Toen won Ajax in eigen huis met 4-0 van Feyenoord.

Feyenoord kan zondag concurrent Ajax een grote dreun uitdelen in de titelstrijd. De Rotterdamse koploper heeft vijf punten meer dan de Amsterdamse rivaal, die na het doelpuntloze gelijkspel van zaterdag tegen FC Twente is afgezakt naar de derde plaats in de Eredivisie.

Andersom kan Ajax de zinderende titelstrijd nieuw leven inblazen door te winnen in De Kuip. De Amsterdammers wonnen de laatste twee edities van De Klassieker in De Kuip. Vorig seizoen zegevierde de recordkampioen met 0-2 in De Kuip.

Van de teams is Feyenoord op dit moment het best in vorm. De ploeg van trainer Arne Slot verloor dit seizoen pas één keer in de Eredivisie en won zondag overtuigend van een zwak FC Groningen (0-3). Het Ajax van de geplaagde Alfred Schreuder draait belabberd. Geen van de laatste vijf wedstrijden werd gewonnen.

Feyenoord-Ajax gaat zondag om 14.30 uur van start. Voor het eerst sinds de coronapandemie is er weer publiek welkom bij de wedstrijd tussen de twee aartsrivalen. Gözübüyük wordt langs de lijn geassisteerd door Joost van Zuilen en Johan Balder. Rob Dieperink is de vierde man en Pol van Boekel fungeert als VAR. Van Boekel fluit een dag eerder PSV-Vitesse.

Stand bovenaan de Eredivisie Feyenoord 16-37 (+25) AZ 16-33 (+11) Ajax 16-32 (+27) PSV 16-32 (+22) FC Twente 16-31 (+17)

