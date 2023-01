Eredivisie CV roept clubs op gokverbod in spelerscontracten op te nemen

De Eredivisie CV wil dat clubs een gokverbod opnemen in de contracten met spelers. De oproep volgt nadat zondag bekend werd dat 25 spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie de afgelopen maanden gokten op duels waarin ze zelf speelden of op wedstrijden in hun eigen competitie.

In de huidige spelerscontracten staat volgens directeur Jan de Jong van de Eredivisie alleen een verwijzing naar de reglementen van de FIFA en UEFA, die gokken op duels van het eigen team of uit de eigen competitie verbieden.

"Wij willen het al langer expliciet maken, dan is het maar duidelijk", aldus De Jong. "Better safe than sorry! Spelers zetten dan hun handtekening onder een contract, waarin is vastgelegd dat zij niet zullen gokken op voetbalwedstrijden. Dan kan er ons inziens geen sprake meer zijn van onwetendheid."

Volgens de Kansspelautoriteit hebben zes spelers uit de Eredivisie de afgelopen tijd gegokt op wedstrijden, zo bleek uit een document dat de NOS in handen kreeg. In de Keuken Kampioen Divisie, het tweede profniveau, betreft het liefst negentien voetballers.

In sommige gevallen waren de meldingen dermate verdacht dat de politie onderzoek doet. Voetbalbond KNVB is bekend met de meldingen, maar is niet op de hoogte van de details. Gokkantoren mogen geen informatie delen over spelers, de wedstrijden en de inzetten. De KNVB kan daardoor geen verdere stappen ondernemen.

Tom Beugelsdijk werd eerder geschorst voor het gokken op wedstrijden uit de eigen competitie. Foto: Pro Shots

Spelersvakbond start campagne

Spelersvakbond VVCS trekt sinds november langs de clubs om spelers beter te informeren over gokken. Nadat zondag het aantal gokkende spelers via de NOS naar buiten was gekomen, heeft de bond verschillende telefoontjes van profclubs gekregen.

"Clubs nemen contact met ons op, onder meer met vragen over contracten van spelers. Of daar wel of niet iets is opgenomen over gokken op wedstrijden. Dat zijn ze meteen gaan checken. In de toekomst zal daar denk ik beter naar gekeken worden bij het afsluiten van contracten."

Eerder werd verdediger Tom Beugelsdijk al eens voor vijf wedstrijden geschorst omdat hij online gokte op Nederlandse wedstrijden. Jordy Clasie deed hetzelfde en stond twee wedstrijden aan de kant.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen