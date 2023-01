Tannane voor drie wedstrijden geschorst na rood in Gelderse derby tegen Vitesse

Delen via E-mail

NEC-middenvelder Oussama Tannane is voor drie wedstrijden geschorst na zijn rode kaart zondag in de Gelderse derby tegen Vitesse (0-0). De Nijmeegse club accepteerde maandag het schikkingsvoorstel van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De elfvoudig Marokkaans international werd in GelreDome al na ruim twintig minuten van het veld gestuurd door scheidsrechter Danny Makkelie, omdat hij in een duel met Kacper Kozlowski een slaande beweging maakte en de Pool daarbij licht raakte.

Het was al de derde rode kaart in de Eredivisie van Tannane, die eerder speelde voor sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Utrecht en Vitesse.

De enkelvoudig Oranje-international raakte bij die actie zelf geblesseerd en verliet het veld op een brancard. Rensch mist door zijn schorsing de Klassieker zondag in Rotterdam tegen Feyenoord.

Fortuna Sittard-middenvelder Dogan Erdogan van Fortuna Sittard werd voor twee wedstrijden geschorst, plus een voorwaardelijke schorsing van een duel. De Turk moest zondag tegen PSV met rood (2-2) van het veld, omdat hij met hoog been Luuk de Jong raakte. Het was al de tweede rode kaart dit seizoen voor Erdogan.